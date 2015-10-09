Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Динмухаммед Кашкен определился с клубом на новый сезон

Защитник национальной сборной Казахстана Динмухаммед Кашкен продолжит карьеру в талдыкорганском "Жетысу", передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Новый-старый главный тренер семиреченцев Кайрат Нурдаулетов всерьёз рассчитывает на универсального защитника и видит его важной частью команды в предстоящем сезоне. В межсезонье Кашкен мог сменить клубную прописку: он был близок к переходу в столичный "Женис", а также рассматривал варианты продолжения карьеры за пределами Казахстана.

Вторую половину прошлого сезона защитник провёл именно в "Жетысу", где принял участие в восьми матчах и отметился одним забитым мячом. Кроме того, Кашкен сыграл шесть встреч за "Улытау" в рамках чемпионата и Кубка Казахстана. Его стабильная игра не осталась незамеченной — в октябре футболист впервые за несколько лет получил вызов в национальную сборную страны.

Интересен и международный опыт Кашкена на раннем этапе карьеры: в юношеском возрасте он обучался в академии мадридского "Атлетико", а также проходил просмотры во французских клубах "Монако" и "Лион".

