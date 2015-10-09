Дастан Сатпаев уделал обладателя "Золотого мяча" и возглавил мировой рейтинг

Авторитетный портал transferroom представил рейтинг самых перспективных игроков до 21 года, сообщают Vesti.kz.

Список возглавил нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев. 17-летний игрок полчил потенциальный рейтинг 88,6. Сейчас согласно среднему рейтингу чемпионата у него 65,6 балла.

На втором месте рейтинга оказался 18-летний форвард сборной Гондураса и клуба "Олимпия" Дерек Монкада, получивший оценку 86,7, тогда как средний показатель турнира составляет 64,4.

Замкнул тройку лучших 18-летний защитник "Боливара" из Боливии Эсклейсон Фрейта с рейтингом 87,1 при среднем значении чемпионата 64,8.

"Следите за этими перспективными звёздами в 2026 году.

Используя данные TransferRoom, мы сравнили молодых игроков с наибольшей разницей между их потенциальным рейтингом и средним рейтингом игроков их лиги по всему миру.

Их потенциальные рейтинги сопоставимы с текущим уровнем таких звёзд, как Йозуа Киммих (90,6), Усман Дембеле (88,5) и Рубен Диас (88,4)", - гласит публикация.