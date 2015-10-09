Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Дастан Сатпаев уделал обладателя "Золотого мяча" и возглавил мировой рейтинг

Дастан Сатпаев уделал обладателя "Золотого мяча" и возглавил мировой рейтинг

Авторитетный портал transferroom представил рейтинг самых перспективных игроков до 21 года, сообщают Vesti.kz.

Авторитетный портал transferroom представил рейтинг самых перспективных игроков до 21 года, сообщают Vesti.kz.

Список возглавил нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев. 17-летний игрок полчил потенциальный рейтинг 88,6. Сейчас согласно среднему рейтингу чемпионата у него 65,6 балла.

На втором месте рейтинга оказался 18-летний форвард сборной Гондураса и клуба "Олимпия" Дерек Монкада, получивший оценку 86,7, тогда как средний показатель турнира составляет 64,4.

Замкнул тройку лучших 18-летний защитник "Боливара" из Боливии Эсклейсон Фрейта с рейтингом 87,1 при среднем значении чемпионата 64,8.

"Следите за этими перспективными звёздами в 2026 году.

Используя данные TransferRoom, мы сравнили молодых игроков с наибольшей разницей между их потенциальным рейтингом и средним рейтингом игроков их лиги по всему миру.

Их потенциальные рейтинги сопоставимы с текущим уровнем таких звёзд, как Йозуа Киммих (90,6), Усман Дембеле (88,5) и Рубен Диас (88,4)", - гласит публикация.

Отметим, что Дембеле является обладателем "Золотого мяча" 2025 года. Результат Сатпаева превышает показатель звездного француза.


