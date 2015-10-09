Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 21:18
 

Почти 20 лет никто не смог — рекорд Моуринью в "Челси" остаётся непобедимым

Почти 20 лет никто не смог — рекорд Моуринью в "Челси" остаётся непобедимым ©Depositphotos.com/pal2iyawit

"Челси" продолжает жить в режиме бесконечной тренерской карусели: уже почти два десятилетия ни одному наставнику не удаётся задержаться на посту дольше 1000 дней, сообщают Vesti.kz.

Последним, кто превысил этот порог, был Жозе Моуринью — и произошло это ещё в 2007 году, напоминает OneFootball.

С тех пор именно Моуринью, вернувшийся в клуб во второй раз в 2013-м, остаётся самым "долгоиграющим" тренером эпохи Абрамовича и Тодда Боэли — 927 дней у руля. Вслед за ним идут Антонио Конте (741 день), Карло Анчелотти (690), Томас Тухель (589) и Фрэнк Лэмпард (571).

Энцо Мареска, покинувший свой пост 1 января, тоже не стал исключением. Он продержался 547 дней, но успел привести "синих" к победам в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира — однако этого вновь оказалось недостаточно, чтобы остановить "проклятие" тренерского кресла на "Стэмфорд Бридж".

