Рекордный год Салаха: игрок "Ливерпуля" взорвал статистику АПЛ

Мохамед Салах завершил 2025 год в статусе главного созидателя АПЛ — форвард "Ливерпуля" стал №1 по количеству созданных голевых моментов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на аналитический сервис WhoScored.

Египтянин набрал впечатляющие 19 шансов для партнёров.

В сезоне-2025/26 египтянин провёл 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт пять голов и четыре ассиста. Transfermarkt оценивает 32-летнего нападающего в 30 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что агенты Салаха предложили его услуги мадридскому "Реалу" — на фоне травмы Килиана Мбаппе "сливочные" изучают возможные варианты усиления атаки.

Mo Salah created more big chances (19) than any other Premier League player in 2025. 🎯🪄#LFC pic.twitter.com/sxf5FZ6GYQ — WhoScored (@WhoScored) January 2, 2026

