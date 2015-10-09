Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 21:47
 

Рекордный год Салаха: игрок "Ливерпуля" взорвал статистику АПЛ

  Комментарии

Поделиться
Рекордный год Салаха: игрок "Ливерпуля" взорвал статистику АПЛ ©x.com/LFC

Мохамед Салах завершил 2025 год в статусе главного созидателя АПЛ — форвард "Ливерпуля" стал №1 по количеству созданных голевых моментов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на аналитический сервис WhoScored.

Поделиться

Мохамед Салах завершил 2025 год в статусе главного созидателя АПЛ — форвард "Ливерпуля" стал №1 по количеству созданных голевых моментов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на аналитический сервис WhoScored.

Египтянин набрал впечатляющие 19 шансов для партнёров. 

В сезоне-2025/26 египтянин провёл 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт пять голов и четыре ассиста. Transfermarkt оценивает 32-летнего нападающего в 30 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что агенты Салаха предложили его услуги мадридскому "Реалу" — на фоне травмы Килиана Мбаппе "сливочные" изучают возможные варианты усиления атаки.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 января 22:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Челси
Проголосовало 211 человек

Реклама

Живи спортом!