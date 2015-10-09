Ямаля и Мбаппе включили в одну команду с обладателем "Золотого мяча"

Известное французское издание L’Equipe представило свою версию символической сборной лучших футболистов 2025 года, сообщают Vesti.kz.

В команду в числе прочих вошли лидер "Барселоны" Ламин Ямаль и ключевой игрок "Реала" Килиан Мбаппе. Кроме того, в этой сборной нашлось место обладателю "Золотого мяча" Усману Дембеле из ПСЖ.

Помимо Дембеле французское издание отметило еще шесть игроков ПСЖ и голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумму, который защищал цвета парижан.

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("Манчестер Сити" / ПСЖ);

Защитники: Ашраф Хакими (ПСЖ), Вильям Салиба ("Арсенал"), Вильян Пачо (ПСЖ), Нуну Мендеш (ПСЖ);

Полузащитники: Жоау Невеш (ПСЖ), Витинья (ПСЖ), Ламин Ямаль ("Барселона"), Дезире Дуэ (ПСЖ);

Нападающие: Усман Дембеле (ПСЖ), Килиан Мбаппе ("Реал").

Кроме того, тренером этой команды был выбран Луис Энрике, возглавляющий ПСЖ.

