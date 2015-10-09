Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 20:17
 

Мбаппе травмирован: Алонсо сделал заявление перед Суперкубком Испании

Мбаппе травмирован: Алонсо сделал заявление перед Суперкубком Испании ©Depositphotos.com/Musiu0

В конце 2025 года лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил травму — растяжение связок левого колена. Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо рассказал о сроках восстановления французского форварда, сообщают Vesti.kz.

В конце 2025 года лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил травму — растяжение связок левого колена. Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо рассказал о сроках восстановления французского форварда, сообщают Vesti.kz.

"Мы сделаем всё, чтобы как можно быстрее вернуть Мбаппе. Надеюсь, Килиан будет готов к Суперкубку Испании", - передаёт слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

С 7 по 11 января в Саудовской Аравии пройдёт Суперкубок Испании с участием четырёх команд: "Реала", "Барселоны", мадридского "Атлетико" и "Атлетика" из Бильбао.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за "Реал" 24 матча во всех турнирах, забив 29 голов и отдав пять результативных передач.

