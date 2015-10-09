Мбаппе травмирован: Алонсо сделал заявление перед Суперкубком Испании

В конце 2025 года лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил травму — растяжение связок левого колена. Главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо рассказал о сроках восстановления французского форварда, сообщают Vesti.kz.

"Мы сделаем всё, чтобы как можно быстрее вернуть Мбаппе. Надеюсь, Килиан будет готов к Суперкубку Испании", - передаёт слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

🚨🔜 Xabi Alonso: “We are going to do everything to get Mbappé back as soon as possible”.



“Hopefully Kylian is ready for the Super Cup”. pic.twitter.com/YP4gO8vZln — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2026

С 7 по 11 января в Саудовской Аравии пройдёт Суперкубок Испании с участием четырёх команд: "Реала", "Барселоны", мадридского "Атлетико" и "Атлетика" из Бильбао.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за "Реал" 24 матча во всех турнирах, забив 29 голов и отдав пять результативных передач.

