Бывший тренер команды КПЛ представлен в европейском клубе

Украинский специалист Андрей Демченко назначен главным тренером азербайджанского клуба "Араз-Нахичевань", сообщают Vesti.kz.

Соглашение 50-летним специалистом рассчитано на период "5 месяцев+1 год".

Демченко, начинавший свою тренерскую деятельность в 2011 году, тренировал на родине такие клубы как "Имекс", "Металлург" (Запорожье), "Верес", "Львов", "Металлург 1925" и "Буковина".

В разные годы Демченко возглавлял команды из Узбекистана "Обод", а также грузинские "Дилу" и "Динамо" (Батуми).

Последним клубом украинца был "Женис" из Астаны, который он возглавил в июле 2025 года. Столичный клуб под его руководством занял шестое место в КПЛ-2025.

Отметим, что Демченко, будучи футболистом выигрывал Суперкубок УЕФА в составе амстердамского "Аякса".

