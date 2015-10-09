Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Лига чемпионов
Сегодня 20:39
 

"Кайрат" объявил о прибытии трех легионеров

  Комментарии

"Кайрат" объявил о прибытии трех легионеров

Алматинский "Кайрат" объявил о прибытии в расположение клуба своих лидеров Жоржиньо, Валерия Громыко и Егора Сорокина, сообщают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат" объявил о прибытии в расположение клуба своих лидеров Жоржиньо, Валерия Громыко и Егора Сорокина, сообщают Vesti.kz.

Видео с приездом португальца, белоруса и россиянина представлено в соцсетях алматинцев.

"Жоржиньо, Валерий Громыко и Егор Сорокин присоединились к тренировкам", — написано в Instagram "желто-черных". 


Напомним, "Кайрат" с 4 января приступил к сборам в ОАЭ. Они продлятся до 15-го числа. 20 января алматинцы в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28-го встретятся на выезде с лондонским "Арсеналом".

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 22:30   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 16 человек

