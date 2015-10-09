"Кайрат" объявил о прибытии трех легионеров

Алматинский "Кайрат" объявил о прибытии в расположение клуба своих лидеров Жоржиньо, Валерия Громыко и Егора Сорокина, сообщают Vesti.kz.
Видео с приездом португальца, белоруса и россиянина представлено в соцсетях алматинцев.
"Жоржиньо, Валерий Громыко и Егор Сорокин присоединились к тренировкам", — написано в Instagram "желто-черных".
Напомним, "Кайрат" с 4 января приступил к сборам в ОАЭ. Они продлятся до 15-го числа. 20 января алматинцы в рамках седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов примут в Астане бельгийский "Брюгге", а 28-го встретятся на выезде с лондонским "Арсеналом".
