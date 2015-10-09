Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 21:00
 

Экс-соперник "Кайрата" уволил тренера спустя месяц после назначения

  Комментарии

Поделиться
Экс-соперник "Кайрата" уволил тренера спустя месяц после назначения ©ФК "Кайрат"

Шотландский "Селтик" объявил на своём официальном сайте, что Уилфрид Нэнси покидает должность главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Шотландский "Селтик" объявил на своём официальном сайте, что Уилфрид Нэнси покидает должность главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Селтик" объявляет о решении расторгнуть контракт с главным тренером Уилфридом Нэнси с немедленным вступлением в силу. Клуб благодарит Уилфрида за его усилия и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем", - гласит сообщение клуба из Глазго.

Кроме того, клуб покинут помощники Нэнси и и руководитель футбольных операций.

Нэнси возглавлял клуб с 4 декабря 2025 года. За восемь матчей под его руководством "кельты" шесть раз уступили соперникам. Сейчас команда занимает вторую строчку в таблице шотландского Премьершипа.

Отметим, что "Селтик" еще под руководством Брендана Роджерса соперничал с алматинским "Кайратом" в квалификации Лиги чемпионов. В раунде плей-офф шотландцы по итогам двух матчей уступили "желто-черным" и продолжили еврокампанию в Лиге Европы.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 22:30   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 18 человек

Реклама

Живи спортом!