Экс-соперник "Кайрата" уволил тренера спустя месяц после назначения

Шотландский "Селтик" объявил на своём официальном сайте, что Уилфрид Нэнси покидает должность главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.

"Футбольный клуб "Селтик" объявляет о решении расторгнуть контракт с главным тренером Уилфридом Нэнси с немедленным вступлением в силу. Клуб благодарит Уилфрида за его усилия и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем", - гласит сообщение клуба из Глазго.

Кроме того, клуб покинут помощники Нэнси и и руководитель футбольных операций.

Club Statement — Celtic Football Club (@CelticFC) January 5, 2026

Нэнси возглавлял клуб с 4 декабря 2025 года. За восемь матчей под его руководством "кельты" шесть раз уступили соперникам. Сейчас команда занимает вторую строчку в таблице шотландского Премьершипа.

Отметим, что "Селтик" еще под руководством Брендана Роджерса соперничал с алматинским "Кайратом" в квалификации Лиги чемпионов. В раунде плей-офф шотландцы по итогам двух матчей уступили "желто-черным" и продолжили еврокампанию в Лиге Европы.

