Тренер соперника "Кайрата" по Лиге чемпионов возглавил титулованный клуб

Московский "Спартак" сообщил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Он приступит к работе 8 января, а его контракт рассчитан до лета 2028 года. В тренерский штаб вместе с Карседо войдут его помощник Себастьян Корона, тренер по физподготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа.

Прежним местом работы испанского специалиста был кипрский "Пафос", который на общем этапе Лиги чемпионов сыграл с "Кайратом". Матч в Алматы, состоявшийся 21 октября 2025 года завершился нулевой ничьей.

После 18 туров на счету красно-белых 29 набранных очков. "Спартак" занимает шестое место в таблице РПЛ-2025/26.

Добавим, что "Спартак" десять раз выигрывал чемпионат России. Столько же титулов у "Зенита", что является рекордом.

