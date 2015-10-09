Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 07:39
 

Сенсацией закрылся 18-й тур Ла Лиги с участием "Атлетико"

Сенсацией закрылся 18-й тур Ла Лиги с участием "Атлетико" ©x.com/Atleti

Сенсацией закончился матч между "Реал Сосьедадом" и мадридским "Атлетико", который закрывал 18-й тур испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 1:1, хотя фаворитами считались гости. На гол Александера Серлота на 50-й минуте хозяева ответили точным ударом Гонсалу Гедеша на 55-й.

После этой ничьей "Атлетико" с 38 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице, а "Реал Сосьедад" располагается на 15-й строчке, имея в активе 18 очков.

9 января "Реал Сосьедад" сыграет на выезде против "Хетафе", а 18 января "Атлетико" примет на своём поле "Алавес".

