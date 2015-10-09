"Я измотан". Неймар задумался о завершении карьеры

Отец бразильского нападающего - Неймара - признался, что его сын всерьёз задумался о завершении карьеры на фоне тяжёлых проблем со здоровьем во время выступлений за "Сантос" в прошедшем сезоне, передают Vesti.kz.

Неймар сообщил отцу о желании завершить карьеру

По словам Неймара-старшего, несколько месяцев назад 33-летний форвард находился в крайне сложном физическом и психологическом состоянии и не был уверен, стоит ли продолжать борьбу:

"Я больше так не могу. Мне нужна операция, но я даже не знаю, стоит ли она того, папа. Я измотан", — цитирует слова футболиста The Touchline.

Спасение "Сантоса" и долгожданная операция

Несмотря на сомнения и постоянную боль, Неймар принял решение не сдаваться. Он вышел на поле, преодолевая травмы, и внёс ключевой вклад в сохранение "Сантосом" места в высшем дивизионе бразильского футбола - Серии А.

В прошедшей кампании нападающий провёл 28 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи, став одним из лидеров команды в решающий момент чемпионата.

В декабре футболист перенёс операцию на колене, после которой начал восстановление. Напомним, Неймар вернулся в "Сантос" в январе 2025 года из саудовского "Аль-Хиляля" в статусе свободного агента.

Неймар нацелен сыграть за Бразилию на ЧМ-2026

Недавно форвард также заявил о желании сыграть на чемпионате мира-2026, который пройдёт летом в США, Мексике и Канаде. За национальную сборную Бразилии Неймар не выступает с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки. Тем не менее он по-прежнему остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии — 79 голов, а по количеству матчей (128) занимает второе место.

Отметим, что Неймар продлил контракт с "Сантосом" до 31 декабря 2026 года и продолжит выступление за родной клуб в следующем сезоне.

Три европейских гранда захотели подписать Неймара зимой

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!