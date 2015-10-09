Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 19:00
 

8-кратный чемпион объявил о контракте с Неймаром

Бразильский нападающий Неймар продлил контракт с "Сантосом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-клужбу клуба.

Предыдущее соглашение 33-летнего игрока истекло в последний день 2025 года, а новое рассчитано до 31 декабря 2026 года.

В полночь "Сантос" выложил ролик с отсылкой на популярный сериал "Очень странные дела", в котором намекнул на продление контракта с легендой клуба.


В прошедшем сезоне Неймар помог "Сантосу" остаться в высшем дивизионе бразильского футбола. На счету форварда 28 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи. В декабре футболист перенес операцию на колене.

Неймар вернулся в "Сантос" в январе 2025 года из "Аль-Хиляля" в статусе свободного агента. "Сантос" является 8-кратным чемпионом Бразили.

