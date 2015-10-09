Форвард "Челси" снёс Хусанова в рекламный щит: игроки "Сити" жёстко отреагировали

Матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси" получился напряжённым и богатым на эмоции. Встреча завершилась боевой ничьей — 1:1, а одним из самых обсуждаемых моментов стал конфликт с участием узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

На 78-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев английский нападающий "Челси" Лиам Делап оказался на газоне после жёсткого единоборства с Хусановым. Поднимаясь, форвард лондонцев, по всей видимости, как сообщает Tribuna, толкнул центрального защитника "Манчестер Сити", в результате чего тот упал прямо на рекламный щит у бровки поля.

Скриншот: кадр из видео

Этот эпизод вызвал бурную реакцию со стороны футболистов "горожан". Португальцы Рубен Диаш, Бернарду Силва и ещё несколько игроков "Сити" моментально вступились за Хусанова, окружив Делапа и дав понять, что подобное поведение недопустимо. В итоге арбитр показал нападающему "Челси" жёлтую карточку.

Скриншот: кадр из видео

Скриншот: кадр из видео

Скриншот: кадр из видео

Не обошлось и без других санкций: полузащитник "Манчестер Сити" Матеус Нуньес получил предупреждение за участие в потасовке — в одном из эпизодов он ударил хавбека "Челси" Энцо Фернандеса.

Напомним, Абдукодир Хусанов появился на поле на 51-й минуте после травмы хорватского защитника Йошко Гвардиола.

"Манчестер Сити" удерживал победный счёт вплоть до 94-й минуты, однако в самой концовке Энцо Фернандес сравнял счёт и лишил хозяев трёх очков. После этой ничьей команда Хосепа Гвардиолы набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" с 31 баллом располагается на пятой строчке.

