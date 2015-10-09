Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Англия
Сегодня 10:20
 

Форвард "Челси" снёс Хусанова в рекламный щит: игроки "Сити" жёстко отреагировали

  Комментарии

Поделиться
Форвард "Челси" снёс Хусанова в рекламный щит: игроки "Сити" жёстко отреагировали Абдукодир Хусанов. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси" получился напряжённым и богатым на эмоции. Встреча завершилась боевой ничьей — 1:1, а одним из самых обсуждаемых моментов стал конфликт с участием узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

Поделиться

Матч 20-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси" получился напряжённым и богатым на эмоции. Встреча завершилась боевой ничьей — 1:1, а одним из самых обсуждаемых моментов стал конфликт с участием узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

На 78-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев английский нападающий "Челси" Лиам Делап оказался на газоне после жёсткого единоборства с Хусановым. Поднимаясь, форвард лондонцев, по всей видимости, как сообщает Tribuna, толкнул центрального защитника "Манчестер Сити", в результате чего тот упал прямо на рекламный щит у бровки поля.

Абдукодир Хусанов врезался в рекламный щит после толчка Лиама Делапа в матче Скриншот: кадр из видео

Этот эпизод вызвал бурную реакцию со стороны футболистов "горожан". Португальцы Рубен Диаш, Бернарду Силва и ещё несколько игроков "Сити" моментально вступились за Хусанова, окружив Делапа и дав понять, что подобное поведение недопустимо. В итоге арбитр показал нападающему "Челси" жёлтую карточку.

Игроки Скриншот: кадр из видео

Главный арбитр матча Майкл Оливер наказал нападающего Скриншот: кадр из видео

Бернарду Силва помог Абдукодиру Хусанову подняться на ноги после точка Лиама Делапа в 20-м туре АПЛ.Скриншот: кадр из видео

Не обошлось и без других санкций: полузащитник "Манчестер Сити" Матеус Нуньес получил предупреждение за участие в потасовке — в одном из эпизодов он ударил хавбека "Челси" Энцо Фернандеса.

Напомним, Абдукодир Хусанов появился на поле на 51-й минуте после травмы хорватского защитника Йошко Гвардиола.

"Манчестер Сити" удерживал победный счёт вплоть до 94-й минуты, однако в самой концовке Энцо Фернандес сравнял счёт и лишил хозяев трёх очков. После этой ничьей команда Хосепа Гвардиолы набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" с 31 баллом располагается на пятой строчке.

Гвардиола принял долгожданное решение по Хусанову в "Ман Сити"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 01:00   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!