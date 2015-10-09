Назван новый тренер Дастана Сатпаева в "Челси"

Стало известно, кто в ближайшее время может стать новым главным тренером футбольного клуба "Челси", передают Vesti.kz.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, британский специалист Лиам Росеньор, находящийся в Лондоне, станет новым главным тренером "Челси" на этой неделе, как только французский "Страсбур" найдёт ему замену. Ожидается, что процесс пройдёт быстро, поскольку "Челси" готов к новой эре.

🚨 Liam Rosenior, in London to become new Chelsea head coach this week as soon as RC Strasbourg find replacement.



Process expected to be fast with Chelsea ready for their new era. 💙🔜



🎥➕ https://t.co/b6r50nWfJn pic.twitter.com/vzbGtkM1Xy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2026

Ранее пост главного тренера "Челси" покинул итальянец Энцо Мареска. Росеньор, в свою очередь, до "Страсбура" самостоятельно тренировал английский "Халл Сити".

Напомним, что казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже своего молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!