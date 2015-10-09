Назван новый тренер Дастана Сатпаева в "Челси"

Стало известно, кто в ближайшее время может стать новым главным тренером футбольного клуба "Челси", передают Vesti.kz.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, британский специалист Лиам Росеньор, находящийся в Лондоне, станет новым главным тренером "Челси" на этой неделе, как только французский "Страсбур" найдёт ему замену. Ожидается, что процесс пройдёт быстро, поскольку "Челси" готов к новой эре.
Ранее пост главного тренера "Челси" покинул итальянец Энцо Мареска. Росеньор, в свою очередь, до "Страсбура" самостоятельно тренировал английский "Халл Сити".
🚨 Liam Rosenior, in London to become new Chelsea head coach this week as soon as RC Strasbourg find replacement.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2026
Process expected to be fast with Chelsea ready for their new era. 💙🔜
🎥➕ https://t.co/b6r50nWfJn pic.twitter.com/vzbGtkM1Xy
Напомним, что казахстанский футболист Дастан Сатпаев продолжит карьеру в лондонском "Челси". В феврале 2025 года "Кайрат" объявил о продаже своего молодого таланта в английский клуб. Форвард сможет присоединиться к новой команде после достижения совершеннолетия — в августе 2026 года.
