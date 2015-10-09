Обладатель "Золотого мяча" принёс ПСЖ победу в парижском дерби

Футболисты "Пари Сен-Жермен" обыграли "Париж" в 17-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей голы забили Дезире Дуэ (45-я минута) и Усман Дембеле (53-я), который в прошлом году стал обладателем "Золотого мяча". У проигравших один мяч отыграл Виллем Жеббель (51-я, с пенальти).

ПСЖ, набрав 39 очков, занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Париж" располагается на 15-й строчке, имея в активе 16 очков.

16 января ПСЖ примет "Лилль", а 18 января "Париж" сыграет на выезде с "Нантом".

