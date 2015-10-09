Гвардиола объявил хорошие новости по Хусанову в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил состав на матч 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона", передают Vesti.kz.

Ключевым моментом стало появление в основе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. 21-летний футболист впервые с сентября выходит в стартовом составе "горожан" в чемпионате Англии.

Последний раз Хусанов начинал матч АПЛ с первых минут 21 сентября 2025 года — тогда "Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" (1:1). Защитник провёл на поле лишь первый тайм и был заменён из-за травмы, которая впоследствии выбила его из основного состава.

Состав "Ман Сити":

Доннарума (вратарь),

Аке,

Аллейн,

Хусанов,

Нуньес,

Нико,

Бернарду,

Фоден,

Рейндерс,

Доку,

Холанд.

Состав "Брайтона":

Вербрюгген (вратарь),

Данк,

Ван Хекке,

Де Кейпер,

Кадиоглу,

Хиншелвуд,

Гросс,

Митома,

Гомес,

Айяри,

Жоржиньо Риттер.

Матч "Сити" - "Брайтон" состоится в ночь с 7 на 8 января на стадионе "Этихад" в Манчестере и начнётся в 00:30 по казахстанскому времени.

