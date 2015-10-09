Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Вчера 23:55
 

Гвардиола объявил хорошие новости по Хусанову в "Манчестер Сити"

  Комментарии

Гвардиола объявил хорошие новости по Хусанову в "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов. ©operations@newsimages.co.uk

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил состав на матч 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона", передают Vesti.kz.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил состав на матч 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона", передают Vesti.kz.

Ключевым моментом стало появление в основе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. 21-летний футболист впервые с сентября выходит в стартовом составе "горожан" в чемпионате Англии.

Последний раз Хусанов начинал матч АПЛ с первых минут 21 сентября 2025 года — тогда "Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" (1:1). Защитник провёл на поле лишь первый тайм и был заменён из-за травмы, которая впоследствии выбила его из основного состава.

Состав "Ман Сити":

  • Доннарума (вратарь),
  • Аке,
  • Аллейн,
  • Хусанов,
  • Нуньес,
  • Нико,
  • Бернарду,
  • Фоден,
  • Рейндерс,
  • Доку,
  • Холанд.

Состав "Брайтона":

  • Вербрюгген (вратарь),
  • Данк,
  • Ван Хекке,
  • Де Кейпер,
  • Кадиоглу,
  • Хиншелвуд,
  • Гросс,
  • Митома,
  • Гомес,
  • Айяри,
  • Жоржиньо Риттер.

Матч "Сити" - "Брайтон" состоится в ночь с 7 на 8 января на стадионе "Этихад" в Манчестере и начнётся в 00:30 по казахстанскому времени.

"Манчестер Сити" принял решение по трансферу Хусанова

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21-34 21
18 Вест Хэм Юнайтед 21 3 5 13 22-43 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 00:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 28 человек

