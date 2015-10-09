Гвардиола объявил хорошие новости по Хусанову в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объявил состав на матч 21-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) против "Брайтона", передают Vesti.kz.
Ключевым моментом стало появление в основе защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. 21-летний футболист впервые с сентября выходит в стартовом составе "горожан" в чемпионате Англии.
Последний раз Хусанов начинал матч АПЛ с первых минут 21 сентября 2025 года — тогда "Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" (1:1). Защитник провёл на поле лишь первый тайм и был заменён из-за травмы, которая впоследствии выбила его из основного состава.
Состав "Ман Сити":
- Доннарума (вратарь),
- Аке,
- Аллейн,
- Хусанов,
- Нуньес,
- Нико,
- Бернарду,
- Фоден,
- Рейндерс,
- Доку,
- Холанд.
Состав "Брайтона":
- Вербрюгген (вратарь),
- Данк,
- Ван Хекке,
- Де Кейпер,
- Кадиоглу,
- Хиншелвуд,
- Гросс,
- Митома,
- Гомес,
- Айяри,
- Жоржиньо Риттер.
Матч "Сити" - "Брайтон" состоится в ночь с 7 на 8 января на стадионе "Этихад" в Манчестере и начнётся в 00:30 по казахстанскому времени.
