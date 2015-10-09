Сенсацией закончился матч "Манчестер Сити" с Хусановым в составе

Футболисты "Манчестер Сити" неожиданно оступились в домашнем матче с "Брайтоном" в рамках 21-го тура английской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на стадионе "Этихад" в Манчестере, завершилась со счётом 1:1. На гол Эрлинга Холанда, забитый на 41-й минуте с пенальти, гости ответили точным ударом Каору Митомы на 60-й минуте.

Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и отыграл весь матч.

"Манчестер Сити", набрав 43 очка, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, тогда как "Брайтон" с 29 очками располагается на десятой строчке.

В следующем туре "Манчестер Сити" сыграет на выезде с "Манчестер Юнайтед" 17 января, а "Брайтон" примет дома "Борнмут" 19 января.

Highlights from our draw with Brighton in the @premierleague 📺 pic.twitter.com/HmlFHT2q8o — Manchester City (@ManCity) January 8, 2026

