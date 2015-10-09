Выйдет в следующем матче? Тренер "Хартса" высказался о дебюте Чеснокова

Главный тренер шотландского "Хартса" Дерек Макиннес прокомментировал физическое состояние и готовность вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова к ближайшему матчу команды, передают Vesti.kz.
По словам наставника, вопрос участия казахстанца в следующей игре ещё обсуждается, однако футболист производит положительное впечатление на тренировках.
"Я обязательно поговорю об этом с Исламом, и он, кажется, настроен принять участие. Но с нашей стороны есть понимание, что он фактически не тренировался в команде последний месяц или около того — с момента последнего сбора национальной сборной.
При этом хорошие игроки тянутся к хорошим игрокам. В последние пару дней он хорошо тренировался, и мы очень довольны тем, что он нам показал", — отметил Макиннес пресс-службе клуба.
Исторический трансфер
Ранее "Хартс" официально объявил о подписании Ислама Чеснокова. Казахстанский вингер заключил контракт с клубом до лета 2028 года, став первым футболистом из Казахстана в истории команды и всего чемпионата Шотландии. В новой команде Чесноков будет выступать под 99-м номером.
Переход 26-летнего игрока уже называют знаковым событием — как для национальной сборной Казахстана, так и для имиджа казахстанских футболистов на европейском рынке.
Лидер чемпионата
После 20 туров "Хартс" сенсационно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии и всерьёз претендует на прерывание многолетней гегемонии "Селтика" и "Рейнджерс".
Когда Ислам Чесноков дебютирует за британский клуб
