Выйдет в следующем матче? Тренер "Хартса" высказался о дебюте Чеснокова

Главный тренер шотландского "Хартса" Дерек Макиннес прокомментировал физическое состояние и готовность вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова к ближайшему матчу команды, передают Vesti.kz.

По словам наставника, вопрос участия казахстанца в следующей игре ещё обсуждается, однако футболист производит положительное впечатление на тренировках.

"Я обязательно поговорю об этом с Исламом, и он, кажется, настроен принять участие. Но с нашей стороны есть понимание, что он фактически не тренировался в команде последний месяц или около того — с момента последнего сбора национальной сборной. При этом хорошие игроки тянутся к хорошим игрокам. В последние пару дней он хорошо тренировался, и мы очень довольны тем, что он нам показал", — отметил Макиннес пресс-службе клуба.

Исторический трансфер

Ранее "Хартс" официально объявил о подписании Ислама Чеснокова. Казахстанский вингер заключил контракт с клубом до лета 2028 года, став первым футболистом из Казахстана в истории команды и всего чемпионата Шотландии. В новой команде Чесноков будет выступать под 99-м номером.

Переход 26-летнего игрока уже называют знаковым событием — как для национальной сборной Казахстана, так и для имиджа казахстанских футболистов на европейском рынке.

Лидер чемпионата

После 20 туров "Хартс" сенсационно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии и всерьёз претендует на прерывание многолетней гегемонии "Селтика" и "Рейнджерс".

Когда Ислам Чесноков дебютирует за британский клуб

