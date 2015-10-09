Когда Ислам Чесноков дебютирует за британский клуб

Вингер сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков официально стал игроком "Хартса". Vesti.kz рассказывают, когда футболист может дебютировать за свой новый клуб.
Следующий матч "Хартс" проведёт 11 января в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии — на выезде против "Данди", который который идёт девятым среди 12 команд.
До конца месяца у "Хартса" еще три матча:
15 января
17-й тур шотландской премьер-лиги
"Хартс" - "Сент-Миррен"
18 января
1/16 финала Кубка Шотландии
"Хартс" - "Фолкирк"
25 января
23-й тур шотландской премьер-лиги
"Хартс" - "Селтик"
Добавим, что новый клуб Чеснокова с 44 очками продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Рейнджерс" и "Селтик" на три и шесть очков соответственно.
26-летний Чесноков подписал контракт с "Хартсом" до лета 2028 года. Он стал первым казахстанским футболистом в истории "Хартса" и всего чемпионата Шотландии. За новый клуб он будет выступать под 99-м номером.
Последним клубом Чеснокова был костанайский "Тобол", за который он провел 92 матча, забив при этом 29 голов и отдав 15 результативных передач. В составе сборной Казахстана он сыграл 20 матчей и записал в свой актив два мяча.
