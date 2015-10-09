Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 09:40
 

Когда Ислам Чесноков дебютирует за британский клуб

  Комментарии

Ислам Чесноков. Фото: ФК "Хартс"©

Вингер сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков официально стал игроком "Хартса". Vesti.kz рассказывают, когда футболист может дебютировать за свой новый клуб.

Следующий матч "Хартс" проведёт 11 января в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии — на выезде против "Данди", который который идёт девятым среди 12 команд.

До конца месяца у "Хартса" еще три матча:

15 января
17-й тур шотландской премьер-лиги
"Хартс" - "Сент-Миррен"

18 января
1/16 финала Кубка Шотландии
"Хартс" - "Фолкирк"

25 января
23-й тур шотландской премьер-лиги
"Хартс" - "Селтик"

Добавим, что новый клуб Чеснокова с 44 очками продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Рейнджерс" и "Селтик" на три и шесть очков соответственно.


26-летний Чесноков подписал контракт с "Хартсом" до лета 2028 года. Он стал первым казахстанским футболистом в истории "Хартса" и всего чемпионата Шотландии. За новый клуб он будет выступать под 99-м номером. 

Последним клубом Чеснокова был костанайский "Тобол", за который он провел 92 матча, забив при этом 29 голов и отдав 15 результативных передач. В составе сборной Казахстана он сыграл 20 матчей и записал в свой актив два мяча.

Живи спортом!