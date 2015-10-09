Британский клуб объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана

Шотландский "Хартс" официально объявил о переходе вингера сборной Казахстана по футболу Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz.

26-летний Чесноков подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года. Он перешёл в "Хартс" из "Тобола" на правах свободного агента.

Таким образом, Ислам Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории "Хартса" и всего чемпионата Шотландии.

"Хартс" является 4-кратным чемпионом и 8-кратным обладателем Кубка Шотландии. После 20 туров новый клуб Чеснокова набрал 44 очка и лидирует в чемпионате.

Чесноков будет играть за "Хартс" под 99-м номером.

Ислам Чесноков – воспитанник усть-каменогорского "Алтая". В 2018 году начал выступать в составе молодежной команды. Дебютировал за основу 15 сентября 2020 года против "Турана".

В апреле 2021 года он перешёл в белорусскую "Белшину". Дебют в Высшей лиге состоялся 20 марта 2022 года в матче против могилёвского "Днепра", а первый гол был забит 21 мая 2022 года во встрече с "Ислочью". Всего за белорусский клуб футболист провёл 59 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и 11 результативными передачами.

В сезоне 2023 года Ислам перешёл в костанайский "Тобол", за который сыграл 92 матча, забил 29 мячей и отдал 15 голевых передач.

