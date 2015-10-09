В Шотландии назвали "Хартсу" плюсы от трансфера Чеснокова

Издание HeartsStandard прокомментировало переход Ислама Чеснокова в "Хартс", назвав сильные стороны казахстанского футболиста, сообщают Vesti.kz.

Ранее "Хартс" официально объявил о трансфере Чеснокова. 26-летний футболист подписал с шотландским клубом контракт до лета 2028 года.

"Что получит "Хартс" в лице Ислама Чеснокова? – Тактическую грамотность; – Умение играть как традиционного, так и инвертированного вингера; – Отличный контроль мяча и игровое видение; – Хорошее изменение темпа; – Бескорыстный фланговый футбол", – пишет источник.

Другое шотландское издание Edinburgh News также оценило уровень Чеснокова.

"26-летний игрок — креативный правый вингер, который любит смещаться в центр под свою рабочую левую ногу. На его счету 22 матча за сборную Казахстана, в которых он забил три мяча, а также стабильная результативность на клубном уровне. В 68 играх премьер-лиги он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Такая форма привлекла внимание клубов из нескольких европейских стран, и в "Хартс" рады, что в итоге смогли заполучить его подпись", — написано в статье.

Отметим, что Ислам Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории "Хартса" и всего чемпионата Шотландии.

За новый клуб он будет выступать под 99-м номером. "Хартс" сенсационно лидирует в чемпионате Шотландии после 20 туров: клуб может прервать 41-летнюю гегемонию "Селтика" и "Рейнджерс".

What are Hearts getting in Islam Chesnokov?



🔎 Tactical intelligence

🔎 Traditional and inverted winger

🔎 Close control and vision

🔎 Good turn of pace

🔎 Unselfish wing play@IrvingAnalysis' report from back in Aprilhttps://t.co/s80odMMIco — Hearts Standard (@HeartsStandard_) January 6, 2026

