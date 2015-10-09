Главный тренер "Хартса" прокомментировал трансфер Ислама Чеснокова

Гланвый тренер шотландского "Хартс" Дерек МакИннес прокомментировал переход казахстанкого футболиста Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служубу клуба.

Ранее "Хартс" официально объявил о трансфере вингера сборной Казахстана. Чесноков подписал с новым клубом контракт до лета 2028 года.

Тренер "Хартс" считает, что они заполучили талантливого футболиста, который поможет команде.

"Я очень рад, что Ислам здесь, он игрок "Хартс" и полон решимости начать играть. Наше желание привлечь Ислама было хорошо известно. Я и клуб всегда были на связи с Исламом. Никогда не было паники, все причастные к трансферу заслуживают похвалы. Ислам - талантливый игрок и хороший парень. Мы уверены, что его приход поможет команде. У нас все хорошо и мы сделаем все возможное, чтобы Ислам добился успеха в "Хартсе", - сказал МакИннес.

Отметим, что Ислам Чесноков стал первым казахстанским футболистом в истории "Хартса" и всего чемпионата Шотландии.

За новый клуб он будет выступать под 99-м номером. "Хартс" сенсационно лидирует в чемпионате Шотландии после 20 туров: клуб может прервать 41-летнюю гегемонию "Селтика" и "Рейнджерс".

До "Тобола" Чесноков выступал за белорусскую "Белшину" и родной "Алтай" из Усть-Каменогорска.

