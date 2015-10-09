Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
"Дальше - АПЛ". Агент Чеснокова высказался о трансфере в "Хартс"

Агент вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова Ярослав Зварич прокомментировал переход футболиста в шотландский "Хартс", отметив значимость этого события не только для игрока, но и для всего отечественного футбола, передают Vesti.kz.

"От этого перехода выиграл весь казахстанский футбол. Это пример для всех мальчишек из Казахстана. Следующий шаг – английская премьер-лига", – заявил Зварич в интервью ASnews.kz.

Ранее "Хартс" официально объявил о подписании 26-летнего футболиста. Чесноков заключил контракт со клубом до лета 2028 года и стал первым казахстанцем в истории команды, а также всего чемпионата Шотландии.

В новом клубе Чесноков будет выступать под 99-м номером. Его переход уже называют знаковым — как для национальной сборной, так и для имиджа казахстанских футболистов на европейском рынке.

Отметим, что после 20 туров "Хартс" сенсационно возглавляет таблицу чемпионата Шотландии и реально претендует на прерывание 41-летней гегемонии "Селтика" и "Рейнджерс".

Главный тренер "Хартса" прокомментировал трансфер Ислама Чеснокова

