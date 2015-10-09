"Барселона" забила пять голов и вышла в финал Суперкубка Испании

Футболисты каталонской "Барселоны" разгромили "Атлетик" из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Джидде, завершилась со счётом 5:0. Исход матча был фактически решён уже в первом тайме, когда каталонцы отправили в ворота соперника четыре мяча. После перерыва "сине-гранатовые" забили ещё раз, после чего позволили себе немного сбавить темп, однако даже это не помогло "Атлетику" оформить гол престижа.

В составе победителей отличились Ферран Торрес (22-я минута), Фермин Лопес (30-я), Руни Бардагжи (34-я) и Рафинья, оформивший дубль (38-я и 52-я).

Таким образом, "Барселона" стала первым участником финала Суперкубка Испании. Её соперник определится в ночь с 8 на 9 января по итогам мадридского дерби между "Реалом" и "Атлетико".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!