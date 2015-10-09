Хаби Алонсо прокомментировал слухи о трансфере Винисиуса в "Челси"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказался о значении Винисиуса Жуниора для команды накануне полуфинала Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz.

Наставник дал понять, что бразильский вингер по-прежнему рассматривается как одна из ключевых фигур в проекте "Реала", несмотря на непростой период и активные разговоры вокруг его будущего.

"Сезон ещё в самом разгаре, и Вини будет играть важную роль. Он нам нужен. Когда он получает удовольствие от игры, он создаёт разницу на поле, и в такие моменты мы должны быть единым целым", - приводит слова Алонсо издание Sport.es.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Челси" готов предложить Винисиусу долгосрочный контракт с высокой фиксированной зарплатой и бонусами за достижение индивидуальных и командных целей, а также выплатить "Реалу" до 150 миллионов евро за трансфер.

Бразилец защищает цвета мадридского клуба с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт пять забитых мячей и восемь результативных передач.

Напомним, что Хаби Алонсо может покинуть "Реал" и уже достиг предварительной договорённости с новым клубом.

Полуфинал Суперкубка Испании "Атлетико" - "Реал" пройдёт в ночь на 9 января, начало - в 00:00 по времени Астаны.

