Испания
Сегодня 10:30
 

Хаби Алонсо прокомментировал слухи о трансфере Винисиуса в "Челси"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо высказался о значении Винисиуса Жуниора для команды накануне полуфинала Суперкубка Испании против мадридского "Атлетико", передают Vesti.kz

Наставник дал понять, что бразильский вингер по-прежнему рассматривается как одна из ключевых фигур в проекте "Реала", несмотря на непростой период и активные разговоры вокруг его будущего.

"Сезон ещё в самом разгаре, и Вини будет играть важную роль. Он нам нужен. 

Когда он получает удовольствие от игры, он создаёт разницу на поле, и в такие моменты мы должны быть единым целым", - приводит слова Алонсо издание Sport.es.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Челси" готов предложить Винисиусу долгосрочный контракт с высокой фиксированной зарплатой и бонусами за достижение индивидуальных и командных целей, а также выплатить "Реалу" до 150 миллионов евро за трансфер.

Бразилец защищает цвета мадридского клуба с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт пять забитых мячей и восемь результативных передач.


Сколько заработает "Реал" за участие в Суперкубке Испании. На кону рекордная сумма

Напомним, что Хаби Алонсо может покинуть "Реал" и уже достиг предварительной договорённости с новым клубом.

Полуфинал Суперкубка Испании "Атлетико" - "Реал" пройдёт в ночь на 9 января, начало - в 00:00 по времени Астаны.

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
9 января 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Реал М
Проголосовало 47 человек

