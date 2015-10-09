Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:40
 

"Реал" может получить усиление на финал Суперкубка Испании за 200 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Реал" может получить усиление на финал Суперкубка Испании за 200 миллионов ©x.com/realmadriden

В "Реале" допускают, что Килиан Мбаппе может успеть восстановиться к возможному финалу Суперкубка Испании, передают Vesti.kz.

Поделиться

В "Реале" допускают, что Килиан Мбаппе может успеть восстановиться к возможному финалу Суперкубка Испании, передают Vesti.kz.

Как пишет The Athletic, французский нападающий не отправился вместе с командой в Саудовскую Аравию, где проходит турнир. В конце декабря у него было выявлено растяжение связок колена, из-за чего медицинский штаб решил не рисковать состоянием игрока на данном этапе соревнований.

Тем не менее, в мадридском клубе сохраняют осторожный оптимизм. В случае выхода "Реала" в финал участие Мбаппе полностью не исключается. Сейчас форвард проходит интенсивный курс восстановления и работает под контролем двух физиотерапевтов, чтобы максимально ускорить возвращение в строй.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 24 матча за "Реал" во всех турнирах, записав на свой счёт 29 голов и пять результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Барселона" является самым титулованным клубом в истории Суперкубка Испании, завоевав 15 трофеев. У "Реала" - 13 побед в турнире, у "Атлетика" из Бильбао - три, а у мадридского "Атлетико" - два.

Сколько заработает "Реал" за участие в Суперкубке Испании. На кону рекордная сумма

Напомним, что "Барселона" уверенно обыграла "Атлетик" из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   1/2 финала, мужчины
9 января 00:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Реал М
Проголосовало 75 человек

Реклама

Живи спортом!