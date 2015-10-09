"Реал" может получить усиление на финал Суперкубка Испании за 200 миллионов

В "Реале" допускают, что Килиан Мбаппе может успеть восстановиться к возможному финалу Суперкубка Испании, передают Vesti.kz.

Как пишет The Athletic, французский нападающий не отправился вместе с командой в Саудовскую Аравию, где проходит турнир. В конце декабря у него было выявлено растяжение связок колена, из-за чего медицинский штаб решил не рисковать состоянием игрока на данном этапе соревнований.

Тем не менее, в мадридском клубе сохраняют осторожный оптимизм. В случае выхода "Реала" в финал участие Мбаппе полностью не исключается. Сейчас форвард проходит интенсивный курс восстановления и работает под контролем двух физиотерапевтов, чтобы максимально ускорить возвращение в строй.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 24 матча за "Реал" во всех турнирах, записав на свой счёт 29 голов и пять результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, составляет 200 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Барселона" является самым титулованным клубом в истории Суперкубка Испании, завоевав 15 трофеев. У "Реала" - 13 побед в турнире, у "Атлетика" из Бильбао - три, а у мадридского "Атлетико" - два.

Напомним, что "Барселона" уверенно обыграла "Атлетик" из Бильбао в полуфинале Суперкубка Испании.

