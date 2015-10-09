Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:39
 

Алонсо жёстко ответил тренеру "Атлетико" после скандала с Винисиусом

Алонсо жёстко ответил тренеру "Атлетико" после скандала с Винисиусом ©x.com/realmadrid

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал напряженный эпизод, произошедший во время полуфинального матча Суперкубка Испании против "Атлетико", передают Vesti.kz

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал напряженный эпизод, произошедший во время полуфинального матча Суперкубка Испании против "Атлетико", передают Vesti.kz

Встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1, однако один из самых обсуждаемых моментов случился уже ближе к концовке игры.

На 81-й минуте, когда Винисиус Жуниор покидал поле, наставник "Атлетико" Диего Симеоне начал демонстративно жестикулировать в сторону трибун, прикладывая руку к уху и что-то выкрикивая.

Такая реакция не осталась без ответа. Уже за пределами поля Винисиус эмоционально отреагировал на поведение аргентинского специалиста. Ситуация быстро накалилась, и игрокам запаса, а также представителям тренерского штаба "Реала" пришлось вмешаться, чтобы успокоить бразильского вингера.

После матча Хаби Алонсо дал понять, что подобное поведение со стороны коллеги его не устроило.

"Я привык проявлять уважение к представителям команды оппонента и стараюсь не вступать с ними в диалоги. Однако содержание того, что было сказано, мне совершенно не понравилось.

Подобные вещи не имеют ничего общего со спортивной этикой", - цитируют наставника "сливочных" AS

Алонсо подчеркнул, что эмоции - неотъемлемая часть футбола, однако и у них есть предел.

"Нельзя позволять себе абсолютно все – важно сохранять уважение к противнику.

У любых эмоций на футбольном поле должны быть свои границы", - добавил тренер.

Суперкубок Испании может решить судьбу Алонсо в "Реале"

Однако, несмотря на произошедший скандал, уже 11 января болельщиков ждёт главное футбольное событие турнира - финал Суперкубка Испании, в котором сойдутся "Барселона" и "Реал". 

Напомним, что действующим обладателем трофея является "Барселона". В финале Суперкубка Испании 2025 года каталонцы уверенно обыграли "сливочных" со счетом 5:2.

