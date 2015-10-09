Алонсо жёстко ответил тренеру "Атлетико" после скандала с Винисиусом

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал напряженный эпизод, произошедший во время полуфинального матча Суперкубка Испании против "Атлетико", передают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1, однако один из самых обсуждаемых моментов случился уже ближе к концовке игры.

На 81-й минуте, когда Винисиус Жуниор покидал поле, наставник "Атлетико" Диего Симеоне начал демонстративно жестикулировать в сторону трибун, прикладывая руку к уху и что-то выкрикивая.

Такая реакция не осталась без ответа. Уже за пределами поля Винисиус эмоционально отреагировал на поведение аргентинского специалиста. Ситуация быстро накалилась, и игрокам запаса, а также представителям тренерского штаба "Реала" пришлось вмешаться, чтобы успокоить бразильского вингера.

После матча Хаби Алонсо дал понять, что подобное поведение со стороны коллеги его не устроило.

"Я привык проявлять уважение к представителям команды оппонента и стараюсь не вступать с ними в диалоги. Однако содержание того, что было сказано, мне совершенно не понравилось. Подобные вещи не имеют ничего общего со спортивной этикой", - цитируют наставника "сливочных" AS.

Алонсо подчеркнул, что эмоции - неотъемлемая часть футбола, однако и у них есть предел.

"Нельзя позволять себе абсолютно все – важно сохранять уважение к противнику. У любых эмоций на футбольном поле должны быть свои границы", - добавил тренер.

Суперкубок Испании может решить судьбу Алонсо в "Реале"

Однако, несмотря на произошедший скандал, уже 11 января болельщиков ждёт главное футбольное событие турнира - финал Суперкубка Испании, в котором сойдутся "Барселона" и "Реал".

Напомним, что действующим обладателем трофея является "Барселона". В финале Суперкубка Испании 2025 года каталонцы уверенно обыграли "сливочных" со счетом 5:2.

