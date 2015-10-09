"Реал" победил "Атлетико" и сыграет с "Барселоной" за Суперкубок Испании

В Джидде (Саудовская Аравия) состоялся полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором мадридский "Реал" оказался сильнее "Атлетико" — 2:1, передают Vesti.kz.

Как "Реал" переиграл "Атлетико"

Команда Хаби Алонсо вышла вперёд уже на второй минуте. "Сливочные" активно начали матч, и один из первых эпизодов завершился мощным ударом уругвайского полузащитника Федерико Вальверде со штрафного.

После перерыва "Реал" продолжил действовать более собранно и хладнокровно. На 55-й минуте бразильский вингер Родриго Гоэс упрочил преимущество своей команды, грамотно воспользовавшись моментом в атаке. Казалось, что "королевский клуб" уверенно ведёт матч к победе.

Однако "Атлетико" быстро вернулся в игру. Уже через три минуты норвежский форвард Александр Сёрлот сократил отставание, добавив интриги концовке встречи. Подопечные Диего Симеоне усилили давление, но сравнять счёт так и не сумели — "Реал" грамотно довёл матч до победы.

Класико в финале

Во втором полуфинале "Барселона" не оставила шансов "Атлетику" из Бильбао, разгромив соперника со счётом 5:0. Таким образом, в финале Суперкубка Испании, который состоится 11 января, болельщиков ждёт очередное эль класико — "Барселона" против "Реала".

Напомним, действующим обладателем трофея является "Барселона". В финале Суперкубка Испании 2025 года каталонцы уверенно обыграли "сливочных" со счётом 5:2.

