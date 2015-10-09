Хаби Алонсо готов покинуть "Реал" и уже договорился с новым клубом

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо договорился о предварительном соглашении с новым клубом на случай увольнения по итогам Суперкубка Испании, передают Vesti.kz.

Соглашение с "Ливерпулем"

По информации Elnacional баскский специалист уже обеспечил себе место на ведущей европейской скамейке запасных. В случае неудачного выступления и возможной замены на тренерском посту, у Алонсо есть предварительное соглашение с "Ливерпулем", которое позволит ему продолжить работу на высоком уровне.

В клубе из "Туманного Альбиона" высоко оценивают профессиональные качества испанца: он знаком с философией "Ливерпуля", требованиями английской премьер-лиги и имеет современный тренерский профиль, что делает его идеальным кандидатом для руководства клуба.

Слот уступит место Алонсо в "Ливерпуле"?

Несмотря на то, что нидерландский специалист Арне Слот успешно стартовал с проектом, в английском клубе не уверены, что его цикл будет долгим. Если Алонсо станет свободен после Суперкубка, "Ливерпуль" готов действовать.

Соглашение ещё не подписано официально, но стороны имеют чёткое понимание. На следующий сезон Хаби — абсолютный приоритет. Не исключено и более оперативное назначение, если ситуация со Слотом усложнится и он останется без работы раньше времени.

Суперкубок Испании - последний экзамен Алонсо в "Реале"

Сам Хаби понимает, что Суперкубок Испании может стать решающим для его будущего в мадридском клубе. Любая неудача на турнире способна привести к мгновенному увольнению.

В 1/2-й турнира "сливочным" предстоит дерби с мадридским "Атлетико" в ночь с 8 на 9 января. Во втором полуфинале "Барселона" сыграет против "Атлетика" из Бильбао.

Килиан Мбаппе искючён из состава "Реала"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!