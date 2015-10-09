Новому главному тренеру "Челси" Лиаму Росеньору в ближайшие годы предстоит важная кадровая работа — интеграция сразу нескольких молодых футболистов, по которым клуб заранее достиг трансферных договорённостей, передают Vesti.kz со ссылкой на football.london.

41-летний специалист, назначенный преемником Энцо Марески после его увольнения в начале года, уже проинформирован о группе игроков, которые поэтапно пополнят состав лондонцев. Речь идёт о четырёх футболистах, трансферы которых рассчитаны на несколько ближайших трансферных окон.

План "Челси" на ближайшие сезоны

По информации источника, трое новичков присоединятся к команде в течение ближайших шести месяцев, ещё один — в 2027 году. В их числе игроки, с которыми "Челси" договорился заранее:

Дариу Эссугу ("Спортинг"), который уже перебрался в Лондон;

Геовани Квенда ("Спортинг"), чей переход запланирован на сезон-2026/27;

Эммануэль Эмега ("Страсбур");

Деннер Евангелиста ("Коринтианс");

а также нападающий алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Дастан Сатпаев.

Именно работа с юными и перспективными футболистами станет одной из ключевых задач Росеньора на новом посту.

Что пишут о Сатпаеве в Англии

Особое внимание британские СМИ уделяют 17-летнему форварду "Кайрата", трансфер которого был согласован ещё в феврале. Источник так описывает ситуацию вокруг казахстанского нападающего:

"Нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев — очередной юный талант, который собирается присоединиться к "Челси". Чуть меньше года назад "синие" договорились заплатить за него 3,5 миллиона фунтов стерлингов, чтобы он перешёл в клуб, когда ему исполнится 18 лет, то есть в августе этого года. Сатпаев забил 14 голов в 26 матчах, четыре из которых пришлись на Лигу чемпионов.

У "Челси" может появиться возможность поближе познакомиться с этим подростком, поскольку "Кайрату" предстоит сыграть с "Арсеналом" в одном из последних матчей группового этапа европейских турниров в этом месяце".

Статистика и перспективы

В текущем сезоне Дастан Сатпаев провёл 41 матч во всех турнирах, набрав 27 результативных баллов по системе "гол+пас" — 19 забитых мячей и восемь результативных передач. Нападающий также продолжает выступления за "Кайрат" на общем этапе Лиги чемпионов.

Алматинский клуб официально объявил о продаже Сатпаева в лондонский "Челси" в феврале. Полноценное присоединение к английскому гранду станет возможным после достижения футболистом совершеннолетия — в августе 2026 года.

