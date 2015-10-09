Чесноков провёл первую тренировку в "Хартсе" и познакомился с командой

Шотландский "Хартс" опубликовал видеоролик, посвящённый первой тренировке вингера сборной Казахстана Ислама Чеснокова, сообщают Vesti.kz.

На видео видно, что 26-летний игрок уже работает в общей группе и активно взаимодействует с новыми партнёрами, постепенно встраиваясь в тренировочный процесс.

"Сразу на работу" - подписала публикацию пресс-служба Хартса, добавив казахстанский флаг.

Ранее клуб из Эдинбурга официально объявил о подписании Ислама Чеснокова. Казахстанский вингер заключил контракт до лета 2028 года и стал первым футболистом из Казахстана в истории "Хартса", а также первым представителем страны в чемпионате Шотландии. В новой команде Чесноков будет выступать под 99-м номером.

Переход игрока уже называют знаковым — как для национальной сборной Казахстана, так и для общего имиджа казахстанских футболистов на европейском рынке.

Отметим, что после 20 туров "Хартс" сенсационно лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии и всерьёз претендует на прерывание 41-летней гегемонии "Селтика" и "Рейнджерс" в борьбе за чемпионский титул.

