Кто играет на позиции Чеснокова в "Хартс"? Его ждёт бешеная конкуренция

Вингер сборной Казахстана Ислам Чесноков в скором времени должен быть представлен в качестве новичка шотландского клуба "Хартс". Футболист уже находится в Шотландии и имеет местную рабочую визу. Корреспондент Vesti.kz описывает текущую ситуацию с конкуренцией в составе на позиции Чеснокова.

Болельщики лидера чемпионата Шотландии уже давно заждались подписания одного из ключевых исполнителей сборной Казахстана. И сейчас трансферная сага близка к завершению. Уже 11 января есть шансы увидеть Ислама в деле, если тренерский штаб посчитает, что он готов к выездной игре с "Данди".

Конкуренты Чеснокова по позиции разрывают шотландскую лигу

В этом сезоне практически безальтернативно в старте на позициях вингера задействованы 26-летний португалец Клаудиу Брага и 25-летний грек Александрос Кизиридис. У обоих в этом сезоне по 1700 и 1600 игровых минут во всех официальных турнирах.

Оценивающийся в 2,5 миллиона евро Брага в 25 матчах отметился 11 голами и четырьмя ассистами, а у имеющего трансферный ценник в два миллиона евро Кизиридис в 23 матчах оформил 5+7. Причём почти все ассисты в исполнении грека - это результативные подачи с углового.

Оба действительно выделяются в составе. Так, Кизиридис - лучший дриблёр команды (25 успешных попыток), а Брага идёт следом за ним (18). Клаудиу является самым бьющим игроком не только команды, но и всей лиги (52), а Александрос замыкает топ-3 в составе "Хартс" (42).

Можно сказать, что Кизиридис не так часто забивает, зато бьёт он как из пушки, ведь три из пяти голов - из-за пределов штрафной площадки. Он чаще играет на правом фланге, который предпочтителен для Ислама.

Брага же играет слева, и сейчас он находится в топ-3 лучших бомбардиров чемпионата. В этом списке лидирует их одноклубник, центральный нападающий Лоуренс Шенкленд с десятью мячами. Кстати говоря, Чесноков с Брагой уже подписаны друг на друга в Instagram.

Как видим, конкуренция серьёзная, поэтому и понятно, почему у других вингеров почти нет стабильной игровой практики в стартовом составе. В клубе есть 24-летний албанец(0+1 в 11 матчах) и 29-летний шотландец(0+0 в 14 матчах).

Также есть форварды, способные сыграть на фланге. К примеру, участник текущего Кубка африканский наций в составе сборной Буркина-Фасо 24-летний Пьер Ландри Каборе (2+1 в девяти матчах), 27-летний бельгиец Элтон Кабангу (1+0 в 16 матчах), а ещё 18-летний шотландец Джеймс Уилсон (2+0 в четырёх матчах).

Если взглянуть на общую картину, то в клубе есть яркий бомбардир, играющий на острие атаки - Шенкленд, а также два основных и результативных вингера - Брага слева и Кизиридис справа. А вот на скамейке достойных игроков, которые могут навязать конкуренцию лидерам, почти нет. Наверняка от Чеснокова будут ожидать того, что он сможет конкурировать с Брагой и Кизиридисом за место на поле и делить с ними игровые минуты.

Отметим, что Ислам третий год подряд завершил с двузначным количеством голов заи сборную: в 2023-м он выдал статистику 10+2 в 39 матчах, в 2024-м - 12+6 в 36 матчах, в 2025-м - 10+4 в 38 матчах. В настоящее время его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,2 миллиона евро.

Добавим, что после 20 туров чемпионата Шотландии "Хартс" лидирует с 44 очками, опережая ближайших преследователей из "Селтика" и "Рейнджерс" на шесть пунктов (38). Всего в чемпионате состоятся 38 встреч - три круга регулярного первенства и ещё пять игр в один круг между представителями верхней и нижней шестёрок.

В этом сезоне есть вероятность того, что 41-летняя гегемония "Селтика" и "Рейнджерс" прервётся, а "Хартс" может стать чемпионом Шотландии впервые с 1960 года. Поэтому Чесноков присоединяется к команде в очень ответственный момент.

