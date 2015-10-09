Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Вчера 22:40
 

Уйдёт в "Челси"? Прояснилось будущее звезды "Реала"

  Комментарии

Винисиус Жуниор. ©Depositphotos/Musiu0

Вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор на данный момент не рассматривает вариант перехода в лондонский "Челси", передают Vesti.kz.

Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, между представителями бразильского футболиста и руководством английского клуба не ведётся никаких переговоров. Более того, стороны не предпринимали шагов в сторону возможного сотрудничества, а распространяемые ранее слухи о контактах не соответствуют действительности.

Отмечается, что Винисиус полностью сосредоточен на выступлениях за "Реал" и не отвлекается на трансферные разговоры. Вопросы, связанные с его будущим и возможным пересмотром условий контракта с мадридским клубом, планируется обсудить позднее.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Челси" готов предложить Винисиусу долгосрочный контракт с высокой фиксированной зарплатой и бонусами за достижение индивидуальных и командных целей, а также выплатить "Реалу" до 150 миллионов евро за трансфер.

Винисиус Жуниор выступает за мадридский "Реал" с лета 2017 года. В текущем сезоне бразилец провёл 25 матчей во всех турнирах, отметившись пятью голами и восемью результативными передачами.

Килиан Мбаппе искючён из состава "Реала"

