Испания
Вчера 23:19
 

Ламин Ямаль "исключён" из состава "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик определился со стартовым составом на полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Атлетика" из Бильбао, передают Vesti.kz.

Ямаль начнёт встречу со скамейки запасных

Главной неожиданностью стало отсутствие в заявке вингера "сине-гранатовых" Ламина Ямаля. Как сообщали испанские СМИ накануне встречи, немецкий специалист решил не задействовать 18-летнего футболиста, посчитав, что тот находится не в оптимальных кондициях. Отмечается, что перед матчем Ямаль тренировался по индивидуальной программе, а не в общей группе.

Состав "Барселоны":

  • Гарсия (вратарь),
  • Фермин Лопес,
  • Бальде,
  • Барджи,
  • Гарсия,
  • Де Йонг,
  • Кубарси,
  • Кунде,
  • Педри,
  • Рафинья,
  • Торрес.

Состав Атлетика:

  • Симон (вратарь),
  • Бойро,
  • Хаурегизар,
  • Рего,
  • Аресо,
  • Беренгер,
  • Вивиан,
  • Наварро,
  • Паредес,
  • Сансет,
  • Иньяки Уильямс.

Где и когда смотреть матч?

Полуфинальная встреча Суперкубка Испании проходит в Саудовской Аравии и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна по ссылке.

