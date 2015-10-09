Ламин Ямаль "исключён" из состава "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик определился со стартовым составом на полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Атлетика" из Бильбао, передают Vesti.kz.

Ямаль начнёт встречу со скамейки запасных

Главной неожиданностью стало отсутствие в заявке вингера "сине-гранатовых" Ламина Ямаля. Как сообщали испанские СМИ накануне встречи, немецкий специалист решил не задействовать 18-летнего футболиста, посчитав, что тот находится не в оптимальных кондициях. Отмечается, что перед матчем Ямаль тренировался по индивидуальной программе, а не в общей группе.

Состав "Барселоны":

Гарсия (вратарь),

Фермин Лопес,

Бальде,

Барджи,

Гарсия,

Де Йонг,

Кубарси,

Кунде,

Педри,

Рафинья,

Торрес.

Состав Атлетика:

Симон (вратарь),

Бойро,

Хаурегизар,

Рего,

Аресо,

Беренгер,

Вивиан,

Наварро,

Паредес,

Сансет,

Иньяки Уильямс.

Где и когда смотреть матч?

Полуфинальная встреча Суперкубка Испании проходит в Саудовской Аравии и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна по ссылке.

