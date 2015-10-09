Ламин Ямаль "исключён" из состава "Барселоны"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик определился со стартовым составом на полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Атлетика" из Бильбао, передают Vesti.kz.
Ямаль начнёт встречу со скамейки запасных
Главной неожиданностью стало отсутствие в заявке вингера "сине-гранатовых" Ламина Ямаля. Как сообщали испанские СМИ накануне встречи, немецкий специалист решил не задействовать 18-летнего футболиста, посчитав, что тот находится не в оптимальных кондициях. Отмечается, что перед матчем Ямаль тренировался по индивидуальной программе, а не в общей группе.
Состав "Барселоны":
- Гарсия (вратарь),
- Фермин Лопес,
- Бальде,
- Барджи,
- Гарсия,
- Де Йонг,
- Кубарси,
- Кунде,
- Педри,
- Рафинья,
- Торрес.
Состав Атлетика:
- Симон (вратарь),
- Бойро,
- Хаурегизар,
- Рего,
- Аресо,
- Беренгер,
- Вивиан,
- Наварро,
- Паредес,
- Сансет,
- Иньяки Уильямс.
Где и когда смотреть матч?
Полуфинальная встреча Суперкубка Испании проходит в Саудовской Аравии и начнётся в 00:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна по ссылке.
Ямаль разгневался на лидера "Барселоны" и решил занять его место
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама