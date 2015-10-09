Ямаль разгневался на лидера "Барселоны" и решил занять его место

Молодая звезда "Барселоны", испанец Ламин Ямаль остался крайне недоволен действиями одного из лидеров команды после матча 18-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" (2:0), передают Vesti.kz.

Раздражение после победы

Несмотря на победу над соперником, игра каталонцев оставила неоднозначное впечатление. По информации Elnacional, Ямаль был разочарован выступлением бразильского вингера Рафиньи Диаса, который действовал на позиции атакующего полузащитника и не сумел повлиять на ход встречи должным образом.

Проблемы Рафиньи на позиции "10-ки"

В "Барселоне" считают, что при игре Рафиньи в центральной зоне команда теряет темп и креативность. Бразилец действовал неточно, часто терял мяч и не обеспечивал необходимую паузу в атакующих действиях, что особенно критично в матчах повышенной сложности.

Флик делает выводы

Решение главного тренера "сине-гранатовых" Ханса-Дитера Флика использовать Рафинью в роли "десятки" рассматривалось как временный вариант, однако эксперимент себя не оправдал. Ламин Ямаль, играя на фланге, нередко оставался без поддержки и чувствовал нехватку взаимодействия через центр поля.

Ямаль хочет взять на себя новую роль

Сам Ямаль уверен, что способен принести команде больше пользы именно в центральной зоне. Источники, близкие к клубу, утверждают, что вингер чувствует готовность брать на себя ответственность и уже даёт понять, что видит себя не только на фланге, но и в роли ключевого игрока атаки.

Будущее за Ямалем

Внутри клуба всё чаще звучит мнение, что долгосрочный проект "Барселоны" должен строиться вокруг Ямаля как центральной фигуры. Выступление Рафиньи против "Эспаньола" лишь усилило эти настроения, а тренерский штаб, по всей видимости, не может игнорировать ни спад бразильца, ни растущее влияние самого талантливого игрока команды.

В текущем сезоне Ламин провёл 21 матч, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. На счету Диаса 15 встречи, семь взятий ворот и три ассиста.

