Испания
Сегодня 18:31
 

"Я буду готов". Левандовски высказался о завершении карьеры

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски поделился своим взглядом на возможное завершение карьеры, сообщают Vesti.kz.

Польский форвард признался, что не боится этого этапа и уже думает о том, чем займётся после футбола.

- Я не боюсь завершения карьеры, потому что начинаю к этому готовиться. Футбол - очень важная часть моей жизни, но это не вся моя жизнь. Если однажды почувствую, что тело изменилось, я буду готов завершить карьеру, - цитирует игрока Mundo Deportivo.

Он также не исключил, что сможет выступать на высоком уровне ещё несколько сезонов.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Левандовски провёл 14 матчей, забил девять мячей и сделал два ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до лета.


