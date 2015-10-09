Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 08:24
 

"Барселона" оформила трансфер титулованного футболиста

  Комментарии

"Барселона" оформила трансфер титулованного футболиста Ханс-Дитер Флик (слева) и Боян Кркич. ©ФК "Барселона"

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу договорился о переходе в "Барселону", передают Vesti.kz.

Защитник сборной Португалии Жоау Канселу договорился о переходе в "Барселону", передают Vesti.kz.

Каталонский клуб договорился с саудовским "Аль-Хилялем" об аренде 31-летнего футболиста до лета 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость аренды составит 4 миллиона евро.

Возвращение по приоритету

Ради перехода в "Барселону" Канселу пошёл на существенное снижение заработной платы. Защитник рассматривал именно каталонский клуб как приоритетный вариант продолжения карьеры, несмотря на интерес со стороны миланского "Интера". В итоге португалец решил вернуться в Европу, отказавшись от продолжения выступлений в Саудовской Аравии.

Ранее Канселу уже выступал за "Барселону" на правах аренды из "Манчестер Сити" в сезоне-2023/24. Тогда он провёл 42 матча во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами, став важной частью команды.

Многочисленные титулы из топ-лиг

Жоау Канселу обладает впечатляющим послужным списком трофеев. В его активе — победа в Лиге чемпионов в составе "Манчестер Сити", три чемпионских титула в Англии с "горожанами", золото Бундеслиги с "Баварией" и чемпионство Серии А с "Ювентусом", а также ряд национальных кубков и суперкубков в разных странах.


Карьера футболиста

Летом 2024 года Канселу перешёл из "Манчестер Сити" в "Аль-Хиляль" за 25 миллионов евро, подписав контракт до 2027 года. Однако спустя год португалец решил вернуться в европейский футбол и вновь примерить "сине-гранатовую" футболку.

Ранее португалец играл за "Манчестер Сити", "Баварию", "Ювентус", "Интер" и другие ведущие клубы Европы.

