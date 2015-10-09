Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
"Челси" официально представил нового главного тренера

Лондонский "Челси" объявил о назначении Лиама Росеньора на пост главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до лета 2032 года.

Ранее Росеньор работал с "Дерби Каунти" и" Халл Сити", представляющими третий и второй дивизионы английского футбола. В 2024 году он возглавил французский "Страсбург", который входит в одну структуру владельцев с "Челси" и фактически считается партнерским клубом лондонцев.

Под руководством Росеньора "Страсбург" добился заметного прогресса: команда выиграла групповой этап Лиги конференций и уверенно идет на седьмом месте в чемпионате Франции, что стало одним из аргументов в пользу его назначения.

"Доверие к моей кандидатуре значит для меня очень многое. Я благодарен всем, кто поверил в этот проект и дал мне шанс.

Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы привести клуб к успеху, которого он заслуживает", - цитирует слова Росеньора пресс-служба "Челси".

Решение о приглашении нового тренера было принято после увольнения Энцо Марески, который ранее возглавлял "лондонцев".

Ранее стало известно, что бывший наставник "Челси" может возглавить "Манчестер Сити".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 00:30   •   не начат
Фулхэм
Фулхэм
(Лондон)
- : -
Челси
Челси
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Фулхэм
Ничья
Челси
Проголосовало 2 человек

