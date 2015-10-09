"Челси" официально представил нового главного тренера

Лондонский "Челси" объявил о назначении Лиама Росеньора на пост главного тренера команды, передают Vesti.kz.

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до лета 2032 года.

Ранее Росеньор работал с "Дерби Каунти" и" Халл Сити", представляющими третий и второй дивизионы английского футбола. В 2024 году он возглавил французский "Страсбург", который входит в одну структуру владельцев с "Челси" и фактически считается партнерским клубом лондонцев.

Под руководством Росеньора "Страсбург" добился заметного прогресса: команда выиграла групповой этап Лиги конференций и уверенно идет на седьмом месте в чемпионате Франции, что стало одним из аргументов в пользу его назначения.

"Доверие к моей кандидатуре значит для меня очень многое. Я благодарен всем, кто поверил в этот проект и дал мне шанс. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы привести клуб к успеху, которого он заслуживает", - цитирует слова Росеньора пресс-служба "Челси".

Решение о приглашении нового тренера было принято после увольнения Энцо Марески, который ранее возглавлял "лондонцев".

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

Ранее стало известно, что бывший наставник "Челси" может возглавить "Манчестер Сити".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!