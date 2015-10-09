Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Мировой футбол
Сегодня 20:29
 

Роналду советует "Аль-Насру" громкое усиление обороны: все внимание на "Реал"

  Комментарии

Поделиться
Роналду советует "Аль-Насру" громкое усиление обороны: все внимание на "Реал" ©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Криштиану Роналду активно участвует в укреплении состава "Аль-Насра", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Криштиану Роналду активно участвует в укреплении состава "Аль-Насра", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об участии португальца в трансферной кампании клуба уже давно пишут СМИ.

Согласно Goal, 40-летний португалец предложил клубу подписать защитника "Реала" Антонио Рюдигера. Роналду уверен, что с немецким бэком оборона команды станет сильнее.

Контракт Рюдигера с мадридским клубом действует до конца сезона-2025/26, поэтому уже сейчас он может вести переговоры с зарубежными клубами и даже подписать предварительное соглашение на лето. В марте Рюдигеру исполнится 33 года.

Трансферная стоимость немецкого защитника оценивается в 12 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Парма   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 января 00:45   •   не начат
Парма
Парма
(Парма)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Парма
Ничья
Интер
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!