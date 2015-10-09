Роналду советует "Аль-Насру" громкое усиление обороны: все внимание на "Реал"

Криштиану Роналду активно участвует в укреплении состава "Аль-Насра", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об участии португальца в трансферной кампании клуба уже давно пишут СМИ.

Согласно Goal, 40-летний португалец предложил клубу подписать защитника "Реала" Антонио Рюдигера. Роналду уверен, что с немецким бэком оборона команды станет сильнее.

Контракт Рюдигера с мадридским клубом действует до конца сезона-2025/26, поэтому уже сейчас он может вести переговоры с зарубежными клубами и даже подписать предварительное соглашение на лето. В марте Рюдигеру исполнится 33 года.

Трансферная стоимость немецкого защитника оценивается в 12 миллионов евро.

