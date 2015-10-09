"Манчестер Сити" подготовился к уходу Гвардиолы и выбрал преемника

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола может покинуть клуб по окончании текущего сезона, передают Vesti.kz.

Как сообщает Fichajes, несмотря на действующий контракт испанского специалиста, рассчитанный до лета 2027 года, стороны близки к расставанию. В руководстве "горожан" уже начали подготовку к возможной смене тренера и определились с кандидатом, которого рассматривают в качестве основного преемника.

Речь идёт об Энцо Мареске, который на днях покинул пост главного тренера "Челси".

Итальянский специалист хорошо знаком с философией "Манчестер Сити" - в сезоне 2022/23 он входил в тренерский штаб клуба и работал помощником Гвардиолы. Позднее Мареска получил самостоятельный тренерский опыт, возглавив "Челси".

При этом дальнейшие планы самого Гвардиолы пока остаются неопределёнными. Источник отмечает, что на данный момент нет информации о том, где испанский тренер может продолжить карьеру в случае ухода из Манчестера.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" занимает второе место, набрав 42 очка после 20 сыгранных туров и продолжая борьбу за чемпионский титул.

Мареску уволили из "Челси" 1 января этого года, итальянский специалист возглавлял "синих" с лета 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления еще на один год.

Под его руководством лондонский клуб выиграл Лигу конференций, а также клубный чемпионат мира, провёл 90 матчей, в которых отпраздновал 55 побед при 15 ничьих и 20 поражениях.

Гвардиола, в свою очередь, возглавляет "Манчестер Сити" с 2016 года и за это время превратил клуб в одну из ведущих сил английского и европейского футбола.

Под его руководством "горожане" шесть раз выигрывали английскую премьер-лигу, дважды брали Кубок Англии, четырежды становились обладателями Кубка английской лиги, а также Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

