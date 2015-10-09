"Ман Сити" потерял самого дорогого защитника АПЛ: известна причина

"Манчестер Сити" выступил с заявлением о состоянии основного защитника Йошко Гвардиола, передают Vesti.kz.

Пресс-служба "горожан" сообщила, что у хорвата диагностирован перелом большеберцовой кости правой ноги. Защитник получил повреждение во втором тайме матча 20-го тура английской премьер-лиги против "Челси" (1:1).

"Защитнику предстоит операция на этой неделе, прогноз восстановления определит дальнейшее обследование. Все в клубе желают Йошко скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении

По информации, период восстановления займет от трёх до шести месяцев.

23-летний Гвардиол перешёл в "Манчестер Сити" из "РБ Лейпциг" летом 2023 года за 90 миллионов евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне хорват провёл 23 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гвардиола в 70 миллионов, что делает его самым дорогим защитником АПЛ.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!