Англия
Сегодня 10:49
 

"Ман Сити" потерял самого дорогого защитника АПЛ: известна причина

"Ман Сити" потерял самого дорогого защитника АПЛ: известна причина

"Манчестер Сити" выступил с заявлением о состоянии основного защитника Йошко Гвардиола, передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" выступил с заявлением о состоянии основного защитника Йошко Гвардиола, передают Vesti.kz.

Пресс-служба "горожан" сообщила, что у хорвата диагностирован перелом большеберцовой кости правой ноги. Защитник получил повреждение во втором тайме матча 20-го тура английской премьер-лиги против "Челси" (1:1).

"Защитнику предстоит операция на этой неделе, прогноз восстановления определит дальнейшее обследование. Все в клубе желают Йошко скорейшего выздоровления", - говорится в заявлении

По информации, период восстановления займет от трёх до шести месяцев.


23-летний Гвардиол перешёл в "Манчестер Сити" из "РБ Лейпциг" летом 2023 года за 90 миллионов евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2028 года.

В нынешнем сезоне хорват провёл 23 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гвардиола в 70 миллионов, что делает его самым дорогим защитником АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2 Манчестер Сити 20 13 3 4 44-18 42
3 Астон Вилла 20 13 3 4 33-24 42
4 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5 Челси 20 8 7 5 33-22 31
6 Манчестер Юнайтед 20 8 7 5 34-30 31
7 Брентфорд 20 9 3 8 32-28 30
8 Сандерленд 20 7 9 4 21-19 30
9 Ньюкасл Юнайтед 20 8 5 7 28-24 29
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 7 7 6 30-27 28
11 Фулхэм 20 8 4 8 28-29 28
12 Эвертон 20 8 4 8 22-24 28
13 Тоттенхэм Хотспур 20 7 6 7 28-24 27
14 Кристал Пэлас 20 7 6 7 22-23 27
15 Борнмут 20 5 8 7 31-38 23
16 Лидс Юнайтед 20 5 7 8 26-33 22
17 Ноттингем Форест 20 5 3 12 19-33 18
18 Вест Хэм Юнайтед 20 3 5 12 21-41 14
19 Бернли 20 3 3 14 20-39 12
20 Вулверхэмптон Уондерерс 20 1 3 16 14-40 6

