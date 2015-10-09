Нападающий "Реала" намерен уйти из клуба. В нем заинтересованы клубы АПЛ

Крайний нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс намерен покинуть клуб уже этой зимой и подписать его могут гранды из АПЛ.

По информации источника, главными претендентами на бразильского вингера являются лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити". При этом не исключено, что в борьбу за игрока может включиться и "Ливерпуль". Ожидается, что трансфер Родриго может обойтись клубам примерно в 100 млн евр.

В текущем сезоне Родриго принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Его действующий контракт с "Реалом" рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 60 млн евро.

