"Милан" сдвинул "Интер" и вырвался в лидеры чемпионата Италии

"Милан" одержал победу в гостевом матче 18-го тура итальянской Серии А против "Кальяри". В этой встрече всё решил один точный удар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Красно-чёрные владели преимуществом большую часть матча, но конвертировать его удалось только в один гол. На 50-й минуте с передачи Адриена Рабьо отличился Рафаэл Леау.

Этот успех позволил команде Массимилиано Аллегри набрать 38 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. Однако уже завтра "Интер" (36) может вновь вернуть себе лидерство, если дома обыграет "Болонью".

Любопытно, что "Милан" не проигрывает в Серии А пятый месяц кряду. Единственное поражение в чемпионате случилось ещё в первом туре от "Кремонезе" (1:2), после чего было добыто 11 побед и пять ничьих.

Если говорить о "Кальяри", то дела у этой команды идут не лучшим образом: они лишь 14-е с 18 набранными очками.

