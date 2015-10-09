Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Италия
Сегодня 08:00
 

"Милан" сдвинул "Интер" и вырвался в лидеры чемпионата Италии

  Комментарии

Поделиться
"Милан" сдвинул "Интер" и вырвался в лидеры чемпионата Италии Никлас Фюллькруг дебютировал за "Милан". Фото: ФК "Милан"©

"Милан" одержал победу в гостевом матче 18-го тура итальянской Серии А против "Кальяри". В этой встрече всё решил один точный удар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

"Милан" одержал победу в гостевом матче 18-го тура итальянской Серии А против "Кальяри". В этой встрече всё решил один точный удар, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Красно-чёрные владели преимуществом большую часть матча, но конвертировать его удалось только в один гол. На 50-й минуте с передачи Адриена Рабьо отличился Рафаэл Леау.

Этот успех позволил команде Массимилиано Аллегри набрать 38 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. Однако уже завтра "Интер" (36) может вновь вернуть себе лидерство, если дома обыграет "Болонью".

Любопытно, что "Милан" не проигрывает в Серии А пятый месяц кряду. Единственное поражение в чемпионате случилось ещё в первом туре от "Кремонезе" (1:2), после чего было добыто 11 побед и пять ничьих.

Если говорить о "Кальяри", то дела у этой команды идут не лучшим образом: они лишь 14-е с 18 набранными очками.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 17 11 5 1 28-13 38
2 Интер 16 12 0 4 35-14 36
3 Наполи 16 11 1 4 24-13 34
4 Рома 17 11 0 6 20-11 33
5 Ювентус 17 9 5 3 23-15 32
6 Комо 16 7 6 3 22-12 27
7 Болонья 16 7 5 4 24-14 26
8 Лацио 17 6 6 5 18-12 24
9 Сассуоло 17 6 4 7 22-21 22
10 Удинезе 17 6 4 7 18-28 22
11 Аталанта 17 5 7 5 20-19 22
12 Кремонезе 17 5 6 6 18-20 21
13 Торино 17 5 5 7 17-28 20
14 Кальяри 18 4 6 8 19-25 18
15 Парма 16 4 5 7 11-18 17
16 Лечче 16 4 4 8 11-22 16
17 Дженоа 17 3 5 9 17-27 14
18 Верона Хеллас 16 2 6 8 13-25 12
19 Пиза 17 1 8 8 12-24 11
20 Фиорентина 17 1 6 10 17-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 января 00:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Болонья
Болонья
(Болонья)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Болонья
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!