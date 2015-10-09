Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 08:50
 

Драмой в концовке завершилось мадридское дерби в Ла Лиге

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги случилось столкновение двух представителей Мадрида - встретились "Райо Вальекано" и "Хетафе". По итогам встречи была зафиксирована ничья, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой игре ударными получились концовки обоих таймов. Под занавес первой половины встречи "Райо" вышел вперёд благодаря голу Хорхе де Фрутоса (45+1'), а в самой концовке матча счёт сравнял хавбек гостей Мауро Арамбарри (90').


После 18 сыгранных матчей в активе "Хетафе" 21 балл и десятое место в турнирной таблице, а "Райо Вальекано" идёт на 12-й позиции с 19 очками.

Отметим, что сегодня, 3 января, в Ла Лиге пройдёт ещё одно дерби, но уже каталонское - "Эспаньол" сыграет с "Барселоной". Начало - в 01:00 по казахстанскому времени.

 

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
13 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
14 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

