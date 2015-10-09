Драмой в концовке завершилось мадридское дерби в Ла Лиге

В матче 18-го тура испанской Ла Лиги случилось столкновение двух представителей Мадрида - встретились "Райо Вальекано" и "Хетафе". По итогам встречи была зафиксирована ничья, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В этой игре ударными получились концовки обоих таймов. Под занавес первой половины встречи "Райо" вышел вперёд благодаря голу Хорхе де Фрутоса (45+1'), а в самой концовке матча счёт сравнял хавбек гостей Мауро Арамбарри (90').

После 18 сыгранных матчей в активе "Хетафе" 21 балл и десятое место в турнирной таблице, а "Райо Вальекано" идёт на 12-й позиции с 19 очками.

Отметим, что сегодня, 3 января, в Ла Лиге пройдёт ещё одно дерби, но уже каталонское - "Эспаньол" сыграет с "Барселоной". Начало - в 01:00 по казахстанскому времени.

