Прямая трансляция первых матчей плей-офф Кубка Африки

Сегодня, 3 января, в Марокко стартует стадия 1/8 финала Кубка африканских наций - 2025. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о расписании встреч и прямой трансляции.

В субботу пройдут две игры: в 21:00 по казахстанскому времени в Касабланке схлестнутся Сенегал и Судан, а в 00:00 в Танжере встретятся Мали и Тунис. Оба матча в прямом эфире покажет телеканал Sport Plus Qazaqstan.

Добавим, что в других парах 1/8 финала сыграют Египет - Бенин, Кот-д'Ивуар - Буркина-Фасо, ЮАР - Камерун, Марокко - Танзания, Алжир - ДР Конго и Нигерия - Мозамбик.

Добавим, что КАН-2025 проходит с 21 декабря по 18 января в Марокко. Действующими чемпионами континента являются футболисты сборной Кот-д'Ивуара.

