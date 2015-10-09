Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
КПЛ
Сегодня 12:05
 

Чемпион КПЛ покинул клуб и будет искать другие варианты

Чемпион КПЛ покинул клуб и будет искать другие варианты

Казахстанский защитник Берик Шаихов покинул стан "Жетысу". 31-летний футболист будет рассматривать предложения от других клубов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Эльдара Аманбаева.

Казахстанский защитник Берик Шаихов покинул стан "Жетысу". 31-летний футболист будет рассматривать предложения от других клубов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на журналиста Эльдара Аманбаева.

По сведениям источника, Шаихов решил не продлевать контракт с семиреченцами. Это был его четвёртый приход в клуб, но ни разу он не задерживался больше чем на год (2014, 2016, 2022, 2025).


В 2017 году Шаихов становился чемпионом казахстанской премьер-лиги (КПЛ) в составе "Астаны".

На счету выпускника академии "Оле Бразил" 21 матч и один гол за молодёжную сборную Казахстана.

В прошлом сезоне Берик провёл 12 игр за "Жетысу" во всех турнирах.

