КПЛ
Сегодня 14:20
 

Уволенный из "Астаны" тренер сделал заявление об интересе из премьер-лиги

  Комментарии

Уволенный из "Астаны" тренер сделал заявление об интересе из премьер-лиги Томасов, Басманов и Благоевич. Фото: ФК "Астана"©

Сербский тренер Срджан Благоевич прокомментировал интерес к своей персоне со стороны клуба российской премьер-лиги (РПЛ) - казанского "Рубина". Он подчеркнул, что работа в этой стране его привлекает, передают Vesti.kz.

Сербский тренер Срджан Благоевич прокомментировал интерес к своей персоне со стороны клуба российской премьер-лиги (РПЛ) - казанского "Рубина". Он подчеркнул, что работа в этой стране его привлекает, передают Vesti.kz.

"Я действительно разговариваю с разными клубами. Но сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию. При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен", - цитирует слова Благоевича "СЭ".

Последним местом работы 52-летнего Благоевича был сербский "Партизан", откуда он был уволен в начале ноября. С 2020 по 2022 годы специалист трудился в Казахстане, где тренировал "Каспий" и "Астану".

В сентябре 2022 года Благоевич был уволен из "Астаны", а на его место пришёл Григорий Бабаян, который возглавляет столичных по сей день.

Отметим, что после 18 туров РПЛ "Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Поговаривают, что вскоре клуб отправит в отставку нынешнего тренера Рашида Рахимова.

