"Кайрат" отправился в Абу-Даби для подготовки к матчам Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Кайрат" отправился на первые заграничные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые продлятся до 15 января, передают Vesti.kz.
В рамках учебно-тренировочного сбора алматинцы проведут два контрольных поединка:
🔹9 января — против азербайджанского "Нефтчи";
🔹14 января — против хорватского "Вараждина".
Кто пропустит сбор
С командой не поехали три игрока: Дастан Сатпаев, Олжас Байбек и Азамат Туякбаев. Они продолжают проходить курс реабилитации после травм. С составом команды можно ознакомиться здесь.
Грядущие матчи Лиги чемпионов
Кроме контрольных игр, "Кайрат" сыграет два матча на общем этапе Лиги чемпионов:
🔹20 января — в Астане против бельгийского "Брюгге";
🔹28 января — в Лондоне против "Арсенала".
Дастан Сатпаев и ещё двое игроков "исключены" из состава "Кайрата"
