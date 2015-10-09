"Кайрат" отправился в Абу-Даби для подготовки к матчам Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Кайрат" отправился на первые заграничные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), которые продлятся до 15 января, передают Vesti.kz.

В рамках учебно-тренировочного сбора алматинцы проведут два контрольных поединка:

🔹9 января — против азербайджанского "Нефтчи";

🔹14 января — против хорватского "Вараждина".

Кто пропустит сбор

С командой не поехали три игрока: Дастан Сатпаев, Олжас Байбек и Азамат Туякбаев. Они продолжают проходить курс реабилитации после травм. С составом команды можно ознакомиться здесь.

Грядущие матчи Лиги чемпионов

Кроме контрольных игр, "Кайрат" сыграет два матча на общем этапе Лиги чемпионов:

🔹20 января — в Астане против бельгийского "Брюгге";

🔹28 января — в Лондоне против "Арсенала".

Дастан Сатпаев и ещё двое игроков "исключены" из состава "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!