Драмой и сенсацией обернулся матч 1/8 финала Кубка Африки

Футболисты сборной Мали обыграли команду Туниса и вышли в четвертьфинал Кубка африканских наций, который проходит в Марокко, передают Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. На гол Фираса Шауата на 88-й минуте малийцы ответили точным ударом Лассина Синайоко на 96-й минуте, реализовав пенальти. При этом с 26-й минуты сборная Мали играла в меньшинстве после удаления Войо Кулибали.

В дополнительное время победитель также не был определён. А вот в серии пенальти удача сопутствовала Мали — 3:2.

Таким образом, сборная Туниса завершила выступление на Кубке Африки-2025, хотя считалась фаворитом матча 1/8 финала. В свою очередь Мали в четвертьфинале встретится со сборной Сенегала. Матч состоится 9 января.

